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17 февраля начнётся суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка

17 февраля 2021 06:20
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Новости Беларуси. Судебное разбирательство по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля в суде Московского района Минска. Процесс будет открытым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 февраля начнётся суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка-1

Бывшего председателя правления банка Виктора Бабарико обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и отмывании денег. По коррупционным статьям проходят также шесть его заместителей.

С последними заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Прокурор подтвердил выполнение ими обязательств по содействию в расследовании, а также по уплате дохода, добытого преступным путем.

# Судебная система Беларуси # общество # Виктор Бабарико # Фотофакт

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