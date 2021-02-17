17 февраля начнётся суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка

Новости Беларуси. Судебное разбирательство по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля в суде Московского района Минска. Процесс будет открытым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывшего председателя правления банка Виктора Бабарико обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и отмывании денег. По коррупционным статьям проходят также шесть его заместителей.

С последними заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Прокурор подтвердил выполнение ими обязательств по содействию в расследовании, а также по уплате дохода, добытого преступным путем.