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Авиация МЧС Беларуси продолжает помогать Турции в тушении лесных пожаров

05 ноября 2020 07:01
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Новости Беларуси. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают оказывать помощь в тушении пожаров в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трудятся экипажи в горно-лесистой местности.   

Авиация МЧС Беларуси продолжает помогать Турции в тушении лесных пожаров-1

Два борта Ми-8 уже совершили 284 полета и произвели 1 375 сбросов воды. В небе в борьбе с огненной стихией наши спасатели уже провели почти 440 часов. Летный и технический составы МЧС Беларуси пробудут в Турции до конца ноября.  

Авиация МЧС Беларуси продолжает помогать Турции в тушении лесных пожаров-4

Отметим, белорусские авиаторы не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Так, авиация МЧС была задействована в тушении лесных пожаров в Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.   

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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