Авиация МЧС Беларуси продолжает помогать Турции в тушении лесных пожаров

Новости Беларуси. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают оказывать помощь в тушении пожаров в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трудятся экипажи в горно-лесистой местности.

Два борта Ми-8 уже совершили 284 полета и произвели 1 375 сбросов воды. В небе в борьбе с огненной стихией наши спасатели уже провели почти 440 часов. Летный и технический составы МЧС Беларуси пробудут в Турции до конца ноября.