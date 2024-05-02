Белорусско-российский патриотический форум стартовал в Минске

«Нам жить и помнить». Под таким девизом в Минске стартовал третий белорусско-российский патриотический форум. Он объединил свыше тысячи студентов и преподавателей из 18 ведущих вузов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участников подготовили семь секций, посвященных геноциду советского народа, 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, подвигу медицинских работников и простых белорусов. Основная цель – сохранение исторической памяти о тех, кто героически пожертвовал своими жизнями, внес существенный вклад в победу над фашизмом, и передать эти знания молодежи.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Более 3 000 наших выпускников помогали в годы Великой Отечественной войны, участвовали на фронтах, в тылу, партизанских отрядах, оказывая медицинскую помощь на всех направлениях и всех уровнях.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Поколение победителей уходит. Сохранить память должны мы. Мы видим, к чему может приводить несохранение исторической памяти. Фактически это разрушение в целом государства. В нашей стране сделано все необходимое, чтобы каждый человек гордился прошлым нашей страны и чтобы мы чтили подвиг советского народа.