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Белорусско-российский патриотический форум стартовал в Минске

02 мая 2024 11:10
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«Нам жить и помнить». Под таким девизом в Минске стартовал третий белорусско-российский патриотический форум. Он объединил свыше тысячи студентов и преподавателей из 18 ведущих вузов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-российский патриотический форум стартовал в Минске-1

Для участников подготовили семь секций, посвященных геноциду советского народа, 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, подвигу медицинских работников и простых белорусов. Основная цель – сохранение исторической памяти о тех, кто героически пожертвовал своими жизнями, внес существенный вклад в победу над фашизмом, и передать эти знания молодежи.

Белорусско-российский патриотический форум стартовал в Минске-4

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
Более 3 000 наших выпускников помогали в годы Великой Отечественной войны, участвовали на фронтах, в тылу, партизанских отрядах, оказывая медицинскую помощь на всех направлениях и всех уровнях.

Белорусско-российский патриотический форум стартовал в Минске-7

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Поколение победителей уходит. Сохранить память должны мы. Мы видим, к чему может приводить несохранение исторической памяти. Фактически это разрушение в целом государства. В нашей стране сделано все необходимое, чтобы каждый человек гордился прошлым нашей страны и чтобы мы чтили подвиг советского народа.

Белорусско-российский патриотический форум стартовал в Минске-10

Кроме того, в рамках мероприятия планируют высадить аллею и открыть памятный знак, посвященный юбилейной дате освобождения Беларуси. Масштабный проект уже стал доброй традицией. И с каждым разом собирает все больше участников.

# Беларусь-Россия # общество # Сергей Рубникович # Андрей Иванец

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