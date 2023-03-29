СК раскрыл подробности расследования гибели ребёнка на спортивной площадке в Минске

Новости Беларуси. Цена служебной халатности – жизнь ребенка. Стали известны новые подробности уголовного дела. В ноябре 2022 года на одной из столичных спортивных площадок пострадал 12-летний мальчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На него упали 27-килограммовые футбольные ворота. Позже, не приходя в сознание, ребенок скончался в больнице.

Андрей Гриб заместитель начальника УСК по городу Минску:

Следователи установили, что ответственной за техническое состояние спортивной площадки являлась 24-летняя заместитель директора ЖЭУ №1 Первомайского района Минска. Пренебрегая своими должностными обязанностями и проявляя крайнюю беспечность, обвиняемая закрыла глаза на поступавшие заявки от жильцов района о закреплении ворот. Непринятые меры к ограждению и прекращению эксплуатации неисправного оборудования сотрудником жилищной организации привели к гибели 12-летнего мальчика. Действия обвиняемой квалифицированы как служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.