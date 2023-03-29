С акцентом на спорт. В Крупках подготовили интересную программу школьных каникул

Новости Беларуси. Каникулы с акцентом на спорт. В Крупском районе для школьников подготовили интересную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На базе пяти учебных заведений работают оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Каникулы здесь проводят более 120 учащихся. В графике множество мероприятий: тематические экскурсии и олимпиады, для старшеклассников – занятия по подготовке к ЦТ. А для воспитанников военно-патриотических клубов организуют районное спортивное мероприятие по многоборью.

Елена Рогова, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Крупского райисполкома:

Свои двери раскрывают и учреждения дополнительного образования. Детей ждут очень интересные и познавательные мероприятия как по гражданско-патриотическому воспитанию, так и мероприятия, приуроченные к Году мира и созидания.