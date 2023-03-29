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С акцентом на спорт. В Крупках подготовили интересную программу школьных каникул

29 марта 2023 06:35
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Новости Беларуси. Каникулы с акцентом на спорт. В Крупском районе для школьников подготовили интересную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С акцентом на спорт. В Крупках подготовили интересную программу школьных каникул-1

На базе пяти учебных заведений работают оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Каникулы здесь проводят более 120 учащихся. В графике множество мероприятий: тематические экскурсии и олимпиады, для старшеклассников – занятия по подготовке к ЦТ. А для воспитанников военно-патриотических клубов организуют районное спортивное мероприятие по многоборью.

С акцентом на спорт. В Крупках подготовили интересную программу школьных каникул-4

Елена Рогова, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Крупского райисполкома:
Свои двери раскрывают и учреждения дополнительного образования. Детей ждут очень интересные и познавательные мероприятия как по гражданско-патриотическому воспитанию, так и мероприятия, приуроченные к Году мира и созидания.

С акцентом на спорт. В Крупках подготовили интересную программу школьных каникул-7

Только в Минской области в период каникул планируют оздоровить 10 тысяч школьников. Для этого в учреждениях образования работает более 100 лагерей.

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# Школы в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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