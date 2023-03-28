30-километровая очередь на границе: белорусская сторона организовала торговлю питанием для водителей

Более тысячи большегрузов ожидают въезда в Евросоюз с белорусской стороны перед пунктом пропуска «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водители вынуждены сутками стоять в очередях на границе. Польские контрольные службы продолжают затягивать процесс оформления, пропуская в лучшем случае 25 машин в час.

Раньше за это время границу проходили около полусотни авто. В таком «подвешенном» состоянии людям приходится проводить до 10 суток. 28 марта вереница из фур растянулась рекордно до деревни Бульково и трассы М1. Такой финальной отметки, по словам опытных водителей, еще не было.

Не было такого. Да, трое суток проходили границу. Но сейчас это получится дня 22. Как по рации едут, говорят, что польские не работают. Специально сдерживают. Пустой терминал на Польше стоит, наш весь забит, а польский не работает. Конечно, убытки. У меня сейчас получится за месяц один рейс. С чего брать деньги, чтобы мне заплатить зарплату?

В отличие от поляков, которым нет никакого дела до водителей, белорусская сторона старается хоть как-то облегчить участь дальнобойщиков. Для них организовали торговлю продуктами питания. Вдоль 30-километровой очереди курсирует автолавка с товарами первой необходимости. В день обслуживают до 300 водителей. В маршруте – 22 остановки. Чтобы поддерживать чистоту, выставили мусорные контейнеры и биотуалеты.

Наталья Сапрыкина, продавец автолавки Брестского райпо:

Здесь и хлеб, и молочные изделия, это нужно, овощи. Всего хватает, даже если чего-то нет, спрашивают – достаем, продаем. Все есть, все находим.

Польза есть. Здесь в поле стоишь, если все закончилось, даже воды купить, попить.

Ближайшие магазины за три-четыре километра, это еще спасает.