«Красный глаз – это всегда тревога». В Беларуси разработали мобильное приложение для медиков

Новости Беларуси. Закрепить теоретические знания в области офтальмологии. Мобильное приложение для учащихся вузов разработала выпускница Белгосмедуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В приложении три раздела о патологиях органа зрения. Все примеры основаны на реальных историях болезни. Учащиеся знакомятся с материалом, далее – выбирают правильный диагноз и назначают лечение. Приложение постоянно совершенствуют. Недавно обновили интерфейс и добавили английский язык. Разработку внедряют в медицинских вузах страны.

Елена Зайцева, врач-офтальмолог 16-й городской клинической поликлиники:

Наткнулась на такие приложения за рубежом на английском языке как виртуальный пациент, и пришла идея создать такое приложение для наших студентов. Мы тестировали его буквально на моих одногруппниках, чтобы показать на выступлениях, на конференциях студенческих, а впоследствии – республиканских.

Галина Семак, доцент кафедры глазных болезней Белорусского государственного медицинского университета:

Красный глаз – это всегда тревога, это всегда необходимость обязательной помощи пациенту. Во-первых, нужно распознать, из-за чего такой красный глаз. Конечно, и врачи общей практики, и врачи неотложной помощи, и кардиологи, и ревматологи – все должны обращать на это внимание.