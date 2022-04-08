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СК: иностранных организаций ещё с 2014 года осуществляли скрытое финансирование агентства «БелаПАН»

08 апреля 2022 13:15
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Новости Беларуси. По делу «БелаПАН» установлено финансирование экстремистской деятельности на общую сумму не менее четырех миллионов долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК: иностранных организаций ещё с 2014 года осуществляли скрытое финансирование агентства «БелаПАН»-1

По данным Следственного комитета, не менее 18 иностранных организаций еще с 2014 года осуществляли скрытое финансирование агентства. Также собраны доказательства о причастности Андрея Александрова и Ирины Злобиной к преступной деятельности иностранной организации BY_help, направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

СК: иностранных организаций ещё с 2014 года осуществляли скрытое финансирование агентства «БелаПАН»-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску:
Обвиняемые принимали активное участие в организации ее работы, выполнении индивидуальных задач по сбору, перемещению, хранению и распределению денежных средств. В ходе предварительного расследования следователями во взаимодействии с инспекцией Министерства по налогам и сборам по Первомайскому району Минска установлены нарушения руководителями агентства налогового законодательства в части уклонения от уплаты налогов. Александров, Новожилов, а также иные лица с 2015 по 2021 год из корыстных побуждений уклонились от уплаты сумм налогов путем сокрытия умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговую отчетность заведомо ложных сведений.

СК: иностранных организаций ещё с 2014 года осуществляли скрытое финансирование агентства «БелаПАН»-7

Уголовное дело в отношении должностных лиц и работников информационного агентства «БелаПАН» уже направлено в суд. Они были задержаны в рамках масштабного уголовного дела о массовых протестах в Минске в августе 2020 года. После их дело было выделено в отдельное производство.

# Национальная безопасность # общество # Екатерина Гарлинская # Андрей Александров # Ирина Злобина # Фотофакт

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