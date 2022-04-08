СК: иностранных организаций ещё с 2014 года осуществляли скрытое финансирование агентства «БелаПАН»

Новости Беларуси. По делу «БелаПАН» установлено финансирование экстремистской деятельности на общую сумму не менее четырех миллионов долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Следственного комитета, не менее 18 иностранных организаций еще с 2014 года осуществляли скрытое финансирование агентства. Также собраны доказательства о причастности Андрея Александрова и Ирины Злобиной к преступной деятельности иностранной организации BY_help, направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску:

Обвиняемые принимали активное участие в организации ее работы, выполнении индивидуальных задач по сбору, перемещению, хранению и распределению денежных средств. В ходе предварительного расследования следователями во взаимодействии с инспекцией Министерства по налогам и сборам по Первомайскому району Минска установлены нарушения руководителями агентства налогового законодательства в части уклонения от уплаты налогов. Александров, Новожилов, а также иные лица с 2015 по 2021 год из корыстных побуждений уклонились от уплаты сумм налогов путем сокрытия умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговую отчетность заведомо ложных сведений.