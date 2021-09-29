СК: Цепкало публично призвал к вооружённому захвату власти в Беларуси. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. За призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности, 29 сентября возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Валерия Цепкало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После появления информации о трагедии с сотрудником КГБ псевдополитик, как и другие деструктивно настроенные лица, в сети Интернет стал призывать к насилию в отношении правоохранителей и даже к убийствам. На это мгновенно отреагировал Следственный комитет.