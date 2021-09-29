СК: Цепкало публично призвал к вооружённому захвату власти в Беларуси. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. За призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности, 29 сентября возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Валерия Цепкало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После появления информации о трагедии с сотрудником КГБ псевдополитик, как и другие деструктивно настроенные лица, в сети Интернет стал призывать к насилию в отношении правоохранителей и даже к убийствам. На это мгновенно отреагировал Следственный комитет.
Владимир Шишко, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Беларуси:
Следственный комитет обращает внимание граждан, что за подобного рода деяния предусмотрена уголовная ответственность. Виновные лица в совершении таких действий устанавливаются, и их действиям будет дана принципиальная правовая оценка.
Например, находящийся за пределами Беларуси, по его личному мнению, в зоне недосягаемости псевдополитик Цепкало 29 сентября 2021 года разместил в интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ примером того, как надо бороться, для всех жителей Республики Беларусь. Публично призвал к вооруженному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, а также совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
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