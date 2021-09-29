На линию 102 поступил звонок из той самой квартиры. Эксклюзив от Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Белорусский народ разделяет боль утраты и скорбит вместе с родными и близкими офицера Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксклюзив от Григория Азаренка.
Новости Беларуси. Белорусский народ разделяет боль утраты и скорбит вместе с родными и близкими офицера Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксклюзив от Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Вчерашняя история потрясла всех. Белорусы скорбят, возмущаются, плачут, переживают. Соболезнуют. Подонки весь день подчищают все те гадости, что вчера изрыгнули из себя в интернетах. Страшно стало. Но многие просто не могут понять поведение этой парочки. Съемки в квартире, перед стрельбой. Как это? Зачем? У нас есть эксклюзивная и абсолютно достоверная информация, которая проливает свет на этот вопрос.
Начнем сначала. Вчера днем совместная группа МВД и КГБ, что называется, отрабатывала этот район. По делу о терроризме. Следите за цепочкой. Группа силовиков отрабатывает в этом районе. И тут на линию 102 поступает телефонный звонок. Это был звонок из той самой квартиры. Сначала от мужчины. А потом второй, от женщины. Они сами вызвали милицию на себя. Они готовились. Он зарядил ружье. Ведьма зарядила телефон. Они ждали. Они знали, что сейчас к ним придут. Они установили еще одну камеру, с другой стороны. Только зачем? Что он планировал? По итогу сам себе пулю заказал. С доставкой. И забрал из жизни прекрасного человека.
Григорий Азаренок:
Окончательные выводы сделает следствие. Но человеческая интуиция подсказывает – готовилась провокация. И здесь еще установят, с кем в сговоре действовал этот, с позволения сказать, айтишник и его благоверная, для кого предназначалась съемка. И зачем был нужен этот «кровавый Голливуд».
А вот один чисто человеческий вывод можно сделать однозначно – змагары окончательно потеряли связь не просто с реальностью, а вовсе с человеческим обликом. Нам не нужны эти спектакли на крови. Нашим людям не нужен террор и беспредел оборзевших невероятных. Вы слетели со всех колков. Вас вернут на место.
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