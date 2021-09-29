На линию 102 поступил звонок из той самой квартиры. Эксклюзив от Григория Азарёнка

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Вчерашняя история потрясла всех. Белорусы скорбят, возмущаются, плачут, переживают. Соболезнуют. Подонки весь день подчищают все те гадости, что вчера изрыгнули из себя в интернетах. Страшно стало. Но многие просто не могут понять поведение этой парочки. Съемки в квартире, перед стрельбой. Как это? Зачем? У нас есть эксклюзивная и абсолютно достоверная информация, которая проливает свет на этот вопрос.

Начнем сначала. Вчера днем совместная группа МВД и КГБ, что называется, отрабатывала этот район. По делу о терроризме. Следите за цепочкой. Группа силовиков отрабатывает в этом районе. И тут на линию 102 поступает телефонный звонок. Это был звонок из той самой квартиры. Сначала от мужчины. А потом второй, от женщины. Они сами вызвали милицию на себя. Они готовились. Он зарядил ружье. Ведьма зарядила телефон. Они ждали. Они знали, что сейчас к ним придут. Они установили еще одну камеру, с другой стороны. Только зачем? Что он планировал? По итогу сам себе пулю заказал. С доставкой. И забрал из жизни прекрасного человека.