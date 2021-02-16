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В Беларуси запретили уничтожать гнёзда птиц. За нарушение грозит крупный штраф

16 февраля 2021 06:42
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Новости Беларуси. С 16 февраля в Беларуси начинает действовать запрет на уничтожение птичьих гнезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как рассказали в природоохранной организации, особое внимание уделят защите грачей.

В Беларуси запретили уничтожать гнёзда птиц. За нарушение грозит крупный штраф-1

Все дело в том, что ранней весной именно этот вид, наряду с воронами, совами и соколами, начинает вести активный образ жизни. Они обновляют или строят себе гнезда зачастую вблизи человеческого жилья. Птичий щебет некоторых граждан весьма раздражает. Кое-кто пытается даже сбить домики пернатых, чего делать в это время уже нельзя. Люди могут попросту уничтожить птенцов.  

Это закреплено в Законе «О животном мире». За его нарушение в период до 14 августа предусмотрен крупный штраф.

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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