Ситуацию на границе с Россией прокомментировал Таможенный комитет

Новости Беларуси. Очереди на границе больше нет. Вечером 12 июня в Дубровенском районе на трассе, ведущей в сторону Российской Федерации, возникло скопление машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автоколонна составляла около 20 километров. Пробка на трассе М1 была явлением кратковременным и никак не связана с работай таможенных и пограничных служб нашей страны. Специалисты объяснили это длительными выходными в России и возникшим ДТП возле границы.