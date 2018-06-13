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«Видели, что это сделано с душой». В Минске выбрали лучших маляра и слесаря механосборочных работ

13 июня 2018 07:58
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Вот они – герои труда! Звание «лучший» они «заработали» на родном машиностроительном предприятии в рамках традиционного конкурса профессионального мастерства.

«Видели, что это сделано с душой». В Минске выбрали лучших маляра и слесаря механосборочных работ-1

Александр Малиновский, пресс-секретарь машиностроительного холдинга:
Конкурс профессионального мастерства холдинга «Амкодор» проводится уже в 10 раз в 11 номинациях: от рабочих профессий до начальников цехов.

Николай когда-то «крутил баранку» этих автогигантов, сегодня закручивает им гайки. Из простого водителя до первоклассного слесаря молодой человек дослужился за пару лет. «Лучший слесарь» завода свою «ласточку» узнает из тысячи.

«Видели, что это сделано с душой». В Минске выбрали лучших маляра и слесаря механосборочных работ-4

Через руки мастера прошло уже около двух десятков представителей грузоподъемной техники. Разбирать и собирать машинки в детстве для мальчишек – всегда в удовольствие. Николаю и сегодня эта деятельность доставляет радость, правда «игрушки» стали помасштабнее.

Пока наш первый герой о нем только мечтает, второй – хвастается наличием заветного трофея. Виктор – профессионал с большой буквы – на заводе чуть ли не полвека, а в конкурсе участвует впервые – номинация «Лучший маляр» введена в этом году.

«Видели, что это сделано с душой». В Минске выбрали лучших маляра и слесаря механосборочных работ-7

Как проходил конкурс? Что помогло победителям выиграть? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Конкурс # общество # Александр Малиновский # Николай Дамашевич # Сергей Каминский # Фотофакт # общество

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