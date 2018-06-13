«Видели, что это сделано с душой». В Минске выбрали лучших маляра и слесаря механосборочных работ

Вот они – герои труда! Звание «лучший» они «заработали» на родном машиностроительном предприятии в рамках традиционного конкурса профессионального мастерства.

Александр Малиновский, пресс-секретарь машиностроительного холдинга:

Конкурс профессионального мастерства холдинга «Амкодор» проводится уже в 10 раз в 11 номинациях: от рабочих профессий до начальников цехов.

Николай когда-то «крутил баранку» этих автогигантов, сегодня закручивает им гайки. Из простого водителя до первоклассного слесаря молодой человек дослужился за пару лет. «Лучший слесарь» завода свою «ласточку» узнает из тысячи.