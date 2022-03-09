В гродненской больнице сократили места для коронавирусных больных вдвое. Три отделения проходят санобработку

Новости Беларуси. В Беларуси снижается заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволяет многим учреждениям здравоохранения в Минске и регионах вернуться к обычному режиму работы.

В Гродненской области для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией было выделено почти 1 500 коек. В плановом порядке уже функционирует часть отделений Гродненской больницы медреабилитации. С 20 января по причине всплеска заболевания 2-я городская больница работала в усиленном режиме.

Пролечились здесь около 1 000 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Было организовано почти 300 коек. Сейчас количество мест для ковидных больных сократили почти вдвое. И уже с 10 марта профильных пациентов будут принимать три отделения 2-й городской больницы.

Светлана Лозовик, заместитель главного врача Городской клинической больницы № 2 Гродно:

Мы вышли с предложением. Главное управление поддержало. То, что людям необходима плановая помощь отоларингологическая, плановая помощь офтальмологическая и плановая помощь для пациентов после реабилитации, инвалидов ортопед-травматологического профиля.

Сегодня мы провели первичную обработку. Санитарная служба провела. Выдержана экспозиция, все согласно инструкции. Потом нашими силами – заключительная обработка, проветривание. И с завтрашнего числа, с 10 марта, мы готовы принимать пациентов.