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В гродненской больнице сократили места для коронавирусных больных вдвое. Три отделения проходят санобработку

09 марта 2022 10:05
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Новости Беларуси. В Беларуси снижается заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволяет многим учреждениям здравоохранения в Минске и регионах вернуться к обычному режиму работы.  

В гродненской больнице сократили места для коронавирусных больных вдвое. Три отделения проходят санобработку-1

В Гродненской области для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией было выделено почти 1 500 коек. В плановом порядке уже функционирует часть отделений Гродненской больницы медреабилитации. С 20 января по причине всплеска заболевания 2-я городская больница работала в усиленном режиме.  

В гродненской больнице сократили места для коронавирусных больных вдвое. Три отделения проходят санобработку-4

Пролечились здесь около 1 000 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Было организовано почти 300 коек. Сейчас количество мест для ковидных больных сократили почти вдвое. И уже с 10 марта профильных пациентов будут принимать три отделения 2-й городской больницы.  

В гродненской больнице сократили места для коронавирусных больных вдвое. Три отделения проходят санобработку-7

Светлана Лозовик, заместитель главного врача Городской клинической больницы № 2 Гродно:  
Мы вышли с предложением. Главное управление поддержало. То, что людям необходима плановая помощь отоларингологическая, плановая помощь офтальмологическая и плановая помощь для пациентов после реабилитации, инвалидов ортопед-травматологического профиля.  

Сегодня мы провели первичную обработку. Санитарная служба провела. Выдержана экспозиция, все согласно инструкции. Потом нашими силами – заключительная обработка, проветривание. И с завтрашнего числа, с 10 марта, мы готовы принимать пациентов.  

В гродненской больнице сократили места для коронавирусных больных вдвое. Три отделения проходят санобработку-10

Тем не менее говорить о завершении пандемии преждевременно. По-прежнему основными способами защиты от коронавируса остаются вакцинация, использование антисептиков, а также средств индивидуальной защиты органов дыхания.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Светлана Лозовик # Фотофакт

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