Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 3 апреля. Полный комментарий Минздрава

Новости Беларуси. Принятые в Беларуси меры, начиная с 20 января, позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день. Об этом 3 апреля заявили в Минздраве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о выявлении пациентов с инфекцией, госпитализации контактов первого и второго уровня, а также о проведении противоэпидемических мероприятий на всей территории страны. В Беларуси к 3 апреля зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции. Медики предпринимают и новые меры по контролю за ситуацией. В их числе: тестирование пациентов не только с тяжелыми формами пневмонии, но и со среднетяжелым течением этого заболевания. Приняты правила самоизоляции пациентов. Проходит ежедневный мониторинг по выявлению всех контактов.

Среди новых решений – контакты первого уровня после получения на 7-й день отрицательного теста будут выписаны на амбулаторное лечение и наблюдение до 14 дней.

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

По приглашению главы нашего государства региональное бюро ВОЗ сегодня готовит свои предложения по визиту экспертов в нашу страну. Мы готовы абсолютно ко всей работе с ними. Мы готовы показать наши организационные приказы по линии системы здравоохранения, организации медицинской помощи, наши протоколы, наши лекарственные средства, которые мы сегодня используем, как мы их назначаем. Мы готовы показать наши планы по перепрофилированию организаций здравоохранения в зависимости от разной степени развития ситуации.

В Минздраве также отметили: тест-систем для выявления коронавирусной инфекции в Беларуси достаточно. Сегодня их более 10 тысяч. В ближайшие дни ожидается поставка такого же количества. Более того, в настоящее время клинические испытания проходят три тест-системы отечественного производства и одна экспресс-система. Белорусские предприятия также нарастили выпуск защитной одежды и экранов для медработников. В стране есть запас из 2 миллионов медицинских масок, более 90 тысяч респираторов, свыше 85 тысяч специальных медицинских костюмов.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Вот этот защитный щиток вкупе с защитной одеждой и респиратором полностью защищает медработника от попадания данного вируса. Это уже тоже выпускает наше производство. В наличии уже, 4 000 мы в ближайшее время забираем. Заказ на 50 тысяч. Некоторые провалы, как мне говорили, в некоторых учреждениях были. Скрывать не буду – по-видимому, были. Но сейчас, если даже касаемо Витебской области – мы отправили очень большое количество и комбинезонов, и масок, и перчаток, и респираторов, чтобы закрыть эту проблему.