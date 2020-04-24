Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Что известно

Новости Беларуси. На данный момент в Беларуси сделано 130 824 теста на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает Минздрав, COVID-19 зарегистрирован у 8 773 человек. Статистика по регионам выглядит следующим образом:

Брестская область – 339,

Витебская область – 1935,

Гомельская область – 460,

Гродненская область – 347,

Минск – 4090,

Минская область – 1206,

Могилёвская – 396.

На сегодня вылечились и выписаны из больниц 1120 пациентов. За всё время распространения инфекции на территории республики умерли 63 пациента, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусом.

Уточняется, что выявлено и изолировано более 30,5 тысяч контактных лиц, как потенциальных источников распространения инфекции, за половиной из них медицинское наблюдение уже завершено.