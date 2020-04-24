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Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Что известно

24 апреля 2020 13:22
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Новости Беларуси. На данный момент в Беларуси сделано 130 824 теста на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает Минздрав, COVID-19 зарегистрирован у 8 773 человек. Статистика по регионам выглядит следующим образом:

Брестская область – 339,

Витебская область – 1935,

Гомельская область – 460,

Гродненская область – 347,

Минск – 4090,

Минская область – 1206, 

Могилёвская – 396. 

На сегодня вылечились и выписаны из больниц 1120 пациентов. За всё время распространения инфекции на территории республики умерли 63 пациента, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусом. 

Уточняется, что выявлено и изолировано более 30,5 тысяч контактных лиц, как потенциальных источников распространения инфекции, за половиной из них медицинское наблюдение уже завершено. 

# Коронавирус # общество

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