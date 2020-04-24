Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Что известно

Новости Беларуси. На данный момент в Беларуси сделано 130 824 теста на коронавирусную инфекцию.
Как сообщает Минздрав, COVID-19 зарегистрирован у 8 773 человек. Статистика по регионам выглядит следующим образом:
Брестская область – 339,
Витебская область – 1935,
Гомельская область – 460,
Гродненская область – 347,
Минск – 4090,
Минская область – 1206,
Могилёвская – 396.
На сегодня вылечились и выписаны из больниц 1120 пациентов. За всё время распространения инфекции на территории республики умерли 63 пациента, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусом.
Уточняется, что выявлено и изолировано более 30,5 тысяч контактных лиц, как потенциальных источников распространения инфекции, за половиной из них медицинское наблюдение уже завершено.