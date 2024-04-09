В связи с теплой погодой систему теплоснабжения столицы перевели на минимально возможные параметры работы. Температура сетевого теплоносителя составляет 65-68 градусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это минимальные значения, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 50 градусов. Например, социальные объекты – больницы, детские сады и школы – отключают при установлении среднесуточной температуры плюс 10 градусов. А для жилых домов такой порог +8 градусов на протяжении трех суток.