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Систему теплоснабжения столицы перевели на минимально возможные параметры работы

09 апреля 2024 17:59
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В связи с теплой погодой систему теплоснабжения столицы перевели на минимально возможные параметры работы. Температура сетевого теплоносителя составляет 65-68 градусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Систему теплоснабжения столицы перевели на минимально возможные параметры работы-1

Это минимальные значения, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 50 градусов. Например, социальные объекты – больницы, детские сады и школы – отключают при установлении среднесуточной температуры плюс 10 градусов. А для жилых домов такой порог +8 градусов на протяжении трех суток.

# Отопительный сезон # общество

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