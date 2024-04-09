321 случай загорания сухой растительности зафиксирован на Минщине в 2024-м: как избежать пожаров?

321 случай загорания сухой растительности зафиксирован в Минской области с начала года. Чаще всего виновниками пожаров становятся граждане, которые при уборке придомовой территории пренебрегают мерами безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Поэтому сотрудники МЧС усилили профилактику.

Наступила весна, а вместе с ней пришло время привести в порядок приусадебные участки. Хозяева активно занимаются благоустройством, стремясь сделать их красивыми и ухоженными. Однако важно помнить, что в погоне за блеском необходимо соблюдать правила безопасности. Александр Ворошко, например, сжигает сухие ветки в специальной бочке, чтобы избежать возгорания.

Александр Ворошко:

Для безопасности или воду в ведре приношу, или шланг с водой прямо к этой бочке. И не отхожу, пока не сгорит.

Во избежание негативных последствий важно уделить особое внимание правильному разведению костра. И все время следить за пламенем.