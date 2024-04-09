321 случай загорания сухой растительности зафиксирован на Минщине в 2024-м: как избежать пожаров?
321 случай загорания сухой растительности зафиксирован в Минской области с начала года. Чаще всего виновниками пожаров становятся граждане, которые при уборке придомовой территории пренебрегают мерами безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Поэтому сотрудники МЧС усилили профилактику.
А вот насколько встречи результативны, узнала Дарья Авсюк.
Наступила весна, а вместе с ней пришло время привести в порядок приусадебные участки. Хозяева активно занимаются благоустройством, стремясь сделать их красивыми и ухоженными. Однако важно помнить, что в погоне за блеском необходимо соблюдать правила безопасности. Александр Ворошко, например, сжигает сухие ветки в специальной бочке, чтобы избежать возгорания.
Александр Ворошко:
Для безопасности или воду в ведре приношу, или шланг с водой прямо к этой бочке. И не отхожу, пока не сгорит.
Во избежание негативных последствий важно уделить особое внимание правильному разведению костра. И все время следить за пламенем.
Дарья Авсюк, корреспондент:
Для розжига костров и мангалов ни в коем случае нельзя использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Разводить костры на придомовых территориях разрешено, но необходимо соблюдать несложные правила.
Сергей Смольский, заместитель начальника Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Разводить костры можно только на территории своих приусадебных участках и только в безветренную погоду, место разведения должно быть обложено камнями, кирпичом либо окопано, также расстояние от места разведения костра до каких-либо ближайших зданий должно быть безопасным.
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