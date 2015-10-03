Гомель: Обвиняемые в убийстве младенца родители приговорены к 19 годам лишения свободы

Новости Беларуси. 19 лет лишения свободы каждому. Такой приговор вынесен родителям, которые оставили умирать собственного грудного ребенка в пустой квартире. Гомельский областной суд также посчитал полностью доказанной вину биологических родителей в оставлении в опасности второго младенца. Они бросили сына в подъезде одной из гомельских многоэтажек. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ вспоминал детали январской трагедии.

Александр Добриян, СТВ:

За девять месяцев, которые понадобились для того, чтобы восстановить все детали страшной трагедии, в этом подъезде практически ничего не изменилось. Вот та самая дверь, за которой родители оставили своего умирать собственного ребёнка. В дверную щель даже можно рассмотреть детскую коляску, где был найден мумифицированный труп.

Как заявила на одном из судебных заседаний мать девочки Виолетта Григорьева, они просто хотели начать жизнь с чистого листа. Оказывается, дети тяготили их, разрушали семейное счастье. Причём погибшая девочка – четвёртый совместный ребёнок пары: трое старших детей – на попечении бабушки. Соседи ужасаются тому, с кем они жили бок о бок.

Главный вопрос, так и оставшийся без ответа: как умирала трёхмесячная Снежана? На первых допросах оба родителя озвучивали версию, что отец в порыве ярости задушил ребёнка. Однако позже от этих показаний они отказались, сообщив, что просто закрыли живую девочку в квартире и ушли.

Дмитрий Иваньков, главный государственный судебно-медицинский эксперт по Гомельской области:

Это действительно сложный случай. На моей практике такого раньше не встречалось, а я работаю больше 20 лет. Из-за отсутствия внутренних органов установить достоверно причину смерти не представилось возможным.

Второй эпизод в этом деле связан с пятым ребёнком пары. Начав «новую жизнь» без детей, женщина снова забеременела и в канун Нового года родила мальчика. Ребёнка родители бросили в холодном подъезде многоэтажки практически сразу после выписки из больницы. Малыш мог повторить судьбу своей старшей сестры, но, к счастью, его вовремя обнаружили жильцы дома.

Наталья Пугачёва, пресс-секретарь Гомельского областного суда:

Обоим обвиняемым суд назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы по совокупности вышеуказанных преступлений. Кроме того, в отношении мужчины применены принудительные меры лечения от алкоголизма.

Приговор вступит в законную силу лишь через десять дней, до этого момента защита может обжаловать решение суда. Адвокаты осуждённых уже заявили о намерении воспользоваться этой возможностью.