Система искусственного тумана, гигантские шторы и фитолампы по ночам: как выращивают деревья в теплицах

Как сохраняют и приумножают лес в Беларуси, рассказываем в программе «Центральный регион». «Неделю леса» в 2019 году проводят в 12-ый раз. Только в прошлом году около ста тысяч добровольцев посадили более 25 миллионов саженцев. Однако просто высадить дерево недостаточно. Важно, чтобы оно прижилось. Для этого в Щомыслице построили лесосеменной центр по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой.

У новой технологии много преимуществ: у саженцев высокая приживаемость и требуют ухода они гораздо меньше. Строительство объекта начали два года назад. Сейчас уже всё готово. Первые саженцы посадили в марте. Тепличный комплекс по выращиванию ели, сосны и ясеня разместился на площади в 20 гектаров. Здесь действует 6 теплиц, 9 полей, питомник и плантация. С их помощью в год можно будет вырастить около 6 миллионов посадочного материала. Комплекс стал не только самым крупным, но и самым инновационным в стране: теплицы, к примеру, оснащены, системой искусственного тумана, а за подкормку растений отвечает компьютерное программное обеспечение. Для хранения саженцев установлены холодильные камеры, линия по упаковке растений и почвенная лаборатория.

Владислав Тетерёнок, директор Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

Если посадочный материал с открытой корневой системой, как правило, весной или осенью, то закрытая корневая система позволяет увеличить или растянуть сроки создания лесных культур. Это может быть и весна, и лето, и осень. Так как закрытая корневая система и само растение – то ли это сосна, то ли ёлочка – она находится в своей среде: у неё есть собственные корни, собственный субстрат, от которого она питается первые годы выращивания. Сейчас на генетически улучшенной плантации высадили ель европейскую. По предварительным подсчётам, взойдёт 95% саженцев. Для сравнения, из семян с открытой корневой системой приживается лишь каждый третий росток.

На первый взгляд может показаться, что земли для саженца слишком мало, но здесь всё рассчитано до мелочей: количество торфа, грунта, микро- и макроэлементов. После попадания семян ели в теплицу взойдут они уже через две недели. В отличие от сосны, им нужна более высокая температура – около 24 градусов. Для этого в теплице установлены теплогенераторы, которые поддерживают нужную отметку для всходов ростков. Владислав Тетерёнок:

Специалисты приходят сюда – проверяют влажность, взвешивают кассету и, в зависимости от увлажнённости почвы, производят полив. Это может быть как каждый день, так и через день. В летнее время, когда высокая температура в теплице, поливают 3-4 раза в день. Весь полив происходит до обеда, чтобы к вечеру влага выходила из грунта, и растения не загнивали и не запаривались. Когда растение взошло, оно особенно нуждается в свете. Больше половины дня саженец должен быть не в тени. Для этого установили системы зашторивания. Они работают в автоматическом режиме. Таким образом, каждое растение получает нужное количество освещения ежедневно.

Владислав Тетерёнок:

Выращивание ели в Республике Беларусь в кассетах F35 происходит 2 года. Для ели – это стандарт 20 см по новым техническим условиям. Вот через два года осенью либо весной 2021 года этот посадочный материал уже идёт в лесокультурный фонд лесхозов. Будет произведена упаковка этого посадочного материала в коробки. Лесхозы его забирают весной 2021 года и высаживают у себя на лесокультурных площадях. Сосна обыкновенная выращивается в кассетах 1 год. И лесхозы её уже будут забирать в 2020 году весной. Все семена помещают в специальные кассеты. Обычно использовались такие приспособления с 35-ю ячейками. Однако по опыту зарубежных коллег перешли на новые – более эффективные, в которых 64 ячейки, но их общий размер остался прежним. Таким образом, на той же площади земли можно взрастить вдвое больше саженцев.

Владислав Тетерёнок:

В республике мы первые, кто это использует. На рампах установлены светодиодные светильники – фитолампы так называемые. Они установлены для того, чтобы давать нужный поток света, нужный спектр света растениям в ночное время. В весенний период при нехватке света ночью, при закладке верхушечной почки, растение может остановиться в росте на какое-то время. Это может быть 2-3 недели. Почему: растение – это живое существо. Оно понимает, когда есть свет, когда нет света. И весна похожа на осенний период, когда света не хватает. И чтобы растение не остановилось в росте при закладке почки и продолжало расти даже в ночное время, и придуманы фитолампы со всеми, наверное, спектрами света. Но растения выбирают те спектры, которые им нужны для жизнедеятельности, чтобы они не остановились и продолжали расти. По опыту польских коллег – они досвечивают теплицу около часа-двух ночи и дают импульс растению, чтобы растение не забыло, что есть свет и не начало готовиться к стадии спячки. И мы в этом году пробуем и светим. Каждую ночь светятся все теплицы. Рампа прогоняется 4 раза по теплице туда-обратно. Это порядка 2 часов занимает на одну теплицу.

Изначально этих фитолапм в проекте не было. Внедрение – Владислава Викторовича. Пока без участия человека лампы не работают, поэтому директор каждую ночь сам приезжает в теплицы, чтобы каждое растение получило достаточно света. Комплекс рассчитан на три ротации, – проще говоря – периода нахождения посадочного материала в теплице. Это значит, что теперь с одной площади, за один ротационный период, можно вырастить втрое больше растений. Так, сейчас уже посадили ели. Затем очередь сосен. Последние высадят дважды в одной теплице. Ожидаемый урожай – 6 миллионов ростков. Однако растения не всё время проводят в тепличных условиях. Ель, например, через год отправится на поля доращивания.