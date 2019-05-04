«Самый светлый праздник»: у православных завершается Святая Седмица

Новости Беларуси. Завершается православная пасхальная неделя. Это особенное время. Его верующие проводят с ликованием и радостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Царские врата в храмах распахнуты, под колокольный звон совершаются крестные ходы. Это единственный раз в году, когда колокола могут звучать не только во время богослужений, а попробовать собственные силы в этом непростом искусстве может любой. Колокольный перезвон в материале корреспондента Вероники Гришковой.

Вероника Гришкова, СТВ:

Колокольный звон в Светлую Седмицу имеет особое значение – это символ благой вести. Поэтому в эти дни звон можно услышать чаще, а попробовать себя в роли звонаря может любой желающий.

Правда, доступ на колокольни – только по благословению священника. В центральных храмах звонят профессионалы и их ученики, а вот на звоннице прихода иконы «Всех скорбящих Радость» исполнить свою колокольную молитву может попробовать каждый.

Заведующий отделением звонарей Минского духовного училища: Столкнулся с тем, что, наверное, три четверти населения у нас боится высоты В Светлую Седмицу верующие творят добро и подают милостыню. Так же православные верят, что колокольный звон в эти дни способен не только увести человека от земных проблем, но даже исцелить недуги.

Богдан Березкин, заведующий отделением звонарей Минского духовного училища:

По поводу медицинских предписаний колокольного звона был целый эксперимент в 80-е годы XX века. Были зафиксированы датчики электронные, которые фиксировали жизнедеятельность бактерий. После 5 секунд фиксировали, что жизнедеятельность более 100 бактерий прекращалась.

Вся Пасхальная неделя – как один день Пасхи. Богослужения Светлой Седмицы проходят при распахнутых царских вратах – это символ того, что отныне врата рая открыты. А для прихожан это еще и возможность наблюдать, что происходит во время богослужения в алтаре. Завершает его крестный ход под колокольный звон.

Прислушаться к духовной музыке приходят многие верующие. По преданию, если в момент перезвона загадать желание, оно обязательно сбудется.

Самый светлый праздник. После него, когда заканчивается, как-то тоскливо становится.