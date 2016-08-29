Новости Беларуси. Система безналичных жилищных субсидий в Беларуси начнет действовать с октября. Президент подписал 29 августа указ, который снизит финансовую нагрузку прежде всего для пенсионеров и малоимущих. Если семья тратит на оплату «коммуналки» 20% доходов в городе и 15% – в сельской местности, ей положены субсидии. Причем начисление будет вестись не только по заявительному принципу.

Уже начиная с октября среди неработающих пенсионеров и инвалидов государство само выявит тех, кто требует финансовую поддержку для оплаты услуг ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Нехай, директор филиала «Единый расчетно-справочный центр Минска»:

Такая мера нужна для того, чтобы поддержать незащищенные слои населения. Аккумулироваться все сведения по гражданину будут в системе ЕРИП. Министерство труда будет сбрасывать свою информацию, Белгосстрах и другие организации, которые будут предоставлять полную информацию о доходах гражданина, его недвижимости.