Почетный гражданин Минска: секрет долгожительства Василия Шарапова

Жизнь прожить – не поле перейти. Тем более, если путь – длиной в сто лет. Вековой рубеж в Беларуси преодолели больше четырехсот жителей. Безусловно, это во многом связано с высоким уровнем развития медицины, а также оптимизмом и образом жизни самого человека.

Секрет долгожительства Василий Иванович Шарапов, который на днях отметил 100-летний юбилей, во многом объясняет трудолюбием и преданностью своему делу.

Более четверти века человек-легенда руководил белорусской столицей на разных постах, причем он поднимал Минск из руин после Великой отечественной войны.

После того, как Василий Иванович Шарапов в 50-ых годах стал председателем горисполкома, а затем и первым секретарем горкома, в Минске преобразился не только вокзал.

В его бытность в столице построили практически все административные здания, включая Мингорисполком, институты, больницы, поликлиники, детские сады, а также Дворец спорта, здание филармонии. Крупные промышленные объекты Василий Иванович тоже смог восстановить и возродить.

Как бывший машинист поезда, Василий Иванович никогда не сворачивал с выбранного пути. Он всегда достигал поставленных целей. Это благодаря его стараниям и усилиям в Минске появились многоэтажные дома и новые микрорайоны – Восток, Зеленый Луг.

Любовь к родному городу, людям и своему делу никогда не позволяли Василию Шарапову опускать руки и всегда заставляли двигаться вперед.

Кстати, силы ему придавала семья. Со своей любимой супругой Василий Иванович счастливо прожил 60 лет. Результат большой любви – 2 сына, четыре внука, четыре правнука, которые гордятся своим выдающимся родственником.

После работы «первым человеком города», Василий Иванович Шарапов стал главным дорожником Республики. При нем были построены современные дороги, к примеру, трасса Брест – Москва.

Лишь в 72 года неустанный труженик ушел на пенсию. До сих пор он бодр и полон сил. Возможно, этот оптимизм и любовь к жизни у Шараповых семейное. Дедушка Василия Ивановича прожил 104 года, его мама – почти 100 лет.

В июне Василию Ивановичу присвоили звание Почетного гражданина Минска. На 100-летие именинник получил огромное количество поздравлений от многочисленных друзей и высокопоставленных лиц страны. Поздравляем юбиляра и мы. Желаем Василию Ивановичу Шарапову здоровья и еще долгих лет жизни!