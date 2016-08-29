В Кобринском районе зубр нашёл себе несколько невест среди бурёнок: самца хотят усыпить

Новости Беларуси. Причуды природы. В Кобринском районе молодой зубр завёл себе сразу несколько невест среди бурёнок. В поисках возлюбленной лесной житель решил отправиться к коровьему стаду. Необычную историю любви сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словно Монтекки и Капулетти, их семьям не суждено найти общий язык. Но порой природа преподносит и такие сюрпризы. В отчаянных поисках возлюбленной молодой зубр неожиданно забрёл к коровьему стаду. Дикого зверя не остановил даже электропастух.

Василий Шинкарук, лесник:

Тыкнулся в тую проволоку раз-второй. Перепрыгнул. Начал траву есть. Ну и всё. Второй день он ушёл. Опять пришёл, опять ушёл. Вот так, миграция. Но ему понравилось здесь. Он облюбовал вот это стадо. Все. Ему понравились не кони, а коровы.

Зато сейчас в сотне километров от Беловежской пущи рядом с бурёнками волат-странник чувствует себя вполне комфортно. Ест, пьёт, ладит с лесником и пастухами. Те же по-отечески прозвали гостя Борисом. Ухаживают и даже делятся своими секретами.

Валерий Кульчинский, пастух:

Коровы пасутся, мы сидим, разговариваем. Он подойдёт на метра два от нас. Стоит, слушает, смотрит на нас. Когда начинаешь вставать, он начинает отходить подальше. Воду наливаем – он близко подходит. Как простое животное, дружелюбное животное.

Александр Рейх, пастух:

Лоси приходили. Я же говорю, где Беловежская пуща. Вроде бы там – больше нигде их нет, поскольку я знаю. А тут пришёл.

Пётр Бутрим, СТВ:

Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Вот и наш гость ведёт себя достаточно скромно и дружелюбно. Не только с пастухами, но и с нашей съемочной группой. Как оказалось, с Борисом можно познакомиться достаточно близко.

Как правильно поступить в такой необычной ситуации, достоверно не знают и сами специалисты. Подобные случаи наблюдались, но настолько долгого и главное мирного соседства пущанского исполина и коровы не встречали даже самые опытные зуброведы.

Алексей Буневич, старший научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:

Может, какой-нибудь нам гибрид с коровой оставим. Это тоже очень интересно. И потом мы бы уже забрали эту корову в вольер, чтобы нам родила гибрида. Потому что в польской части пущи есть демонстрационные. Там есть гибридный самец, гибридная корова.

Чем закончится эта история любви, пока неизвестно. Хотя специалисты все же склоняются к тому, чтобы усыпить зубра транквилизаторами и вернуть в заповедник.