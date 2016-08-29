Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 28 августа: что происходит в современном образовании накануне нового учебного года

Даже те, кто уже давным-давно не ходит в школу, 1 сентября начинают или новую жизнь, или хотя бы новый итог в своей жизни. Что уж говорить о школьниках, которые через несколько дней отправятся за парты. Каким будет их следующий учебный год, что нового их ожидает в этом году, каким надо быть первокласснику, чтобы быть готовым к школе. И вообще что происходит в современном образовании, в современном очень непростом высоких технологий.

Гости в программе:

Раиса Сидоренко, заместитель министра образования Республики Беларусь;

Ирина Петкун, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, директор УО «Речицкий государственный районный лицей»;

Людмила Шабашова, учредитель Центра ускоренного обучения, педагог-новатор;

Кирилл Будкевич, директор семейного центра;

Наталья Лисовская, психолог УЗ «Городской клинический детский психиатрический диспансер»;

Валентина Пинчук, заместитель директора научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь