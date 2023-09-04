Сирены прервали работу БелАЭС – МЧС провело плановые учения. Какую оценку получили специалисты?

Новости Беларуси. К внештатным ситуациям готовы! На Белорусской атомной электростанции прошли учения по обеспечению ядерной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время них проверили схему действий работников АЭС при возникновении аварии на реакторе, отработали навыки отслеживания радиационного уровня. Потребовалась и эвакуация населения Островецкого района. Как справились с поставленными задачами заинтересованные службы – в материале Константина Герцева.

Звук сирены и мигающие огни сигнализации прервали идиллию рабочего утра первого понедельника сентября. За несколько минут до персонал АЭС был уведомлен лишь о планируемых учениях, но их характер, как и сценарий, до последнего оставались неизвестны.

Андрей Трунов, начальник смены блока Белорусской АЭС:

Отрабатывается реакция на исходное событие, оценка происходящего, что произошло. Мы должны идентифицировать исходное событие. Принимаем решения, по какой процедуре работаем, извлекаем из своего рабочего места документацию аварийную и работаем по шаговым процедурам.

Константин Герцев, корреспондент:

Пульт управления в учебном центре – точная копия мозга первого энергоблока станции, за ним специалисты с уже имеющимся опытом и навыками. Несмотря на это, хотя бы раз в месяц они возвращаются на условную студенческую скамью. Чтобы именно в тот час X все действия команды были на уровне автоматизма. И он настал. 9:00 – блочный щит управления заиграл красками тревоги. Один за другим на дисплеях всплывают уведомления об ошибках. Начальник смены принимает волевое решение – перевести работу реактора в ручной режим.

Константин Герцев:

Обратите внимание, команда получает все новые вводные, до этого им неизвестные, но это никак не отражается на ритме работы. Как сказал начальник смены, главное – знать алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций. Но расслабиться здесь не дают никому – в эти минуты уже на другом участке атомной станции разворачиваются события, больше напоминающие атаку диверсантов.

Константин Герцев:

По легенде учений загорелся один из топливных резервуаров. Задача спасателя – максимально в короткие сроки ликвидировать пламя с использованием всех возможных средств, чтобы избежать еще одной техногенной катастрофы.

Чтобы совладать с жаром 300 кубометров топлива, по тревоге подняли весь личный состав районного отделения МЧС. В их арсенале, конечно же, последние образцы спецтехники. После успешной ликвидации очередь за радиационной разведкой, результаты благоволят – фон в пределах нормы, но лишь на этом объекте. В деревне Бобровники, в считаных километрах от станции, объявлена эвакуация, местных жителей в спешном порядке доставляют на контрольно-распределительный пункт. Первым делом – учет и дозиметрический контроль.

Один микрозиверт, все, что выше – это превышение.

– А если превышение, то что?

– Грязная зона, на обработку. После так называемой очистки эвакуированных осматривают врачи. Нуждающихся в неотложной медицинской помощи с поправкой на радиационный статус готовы принять не только в учреждениях Островца и Гродно, но и в 9-й столичной больнице, и в профильном РНПЦ в Гомеле. Для оперативной доставки на площадке дежурит вертолет МЧС.

Юрий Радюкевич, начальник радиологической бригады Островецкой ЦРБ:

У нас на 50 пострадавших есть оборудование, медикаменты, перевязочный материал для оказания помощи 50 пострадавшим. Но это не говорит о том, что 50 и все. Мы выехали, есть коллеги из соседних районов, которые тоже участвуют, комплексный план есть созданный, они приезжают, помогают, подвозят оборудование, необходимые расходные материалы для оказания помощи большему количеству пострадавших.

– То есть одна бригада может принять 50 человек?

– Но мы можем принять и 100, и более. Понимаете, все зависит от степени тяжести.

Константин Герцев:

Если врачи и дозиметр дали зеленый свет, то людей перемещают в так называемые пункты временного содержания. Своего рода чистые зоны. По легенде учений, первых эвакуированных приняла островецкая гимназия. Здесь же глава МЧС Беларуси подвел промежуточные итоги. Работу свыше 800 специалистов оценили на «хорошо» – есть куда стремиться, причем всем. АЭС в Островце – совместный проект с корпорацией «Росатом», ее специалисты – главные покорители мирного атома в Восточной Европе. Поэтому на учениях «Скала-2023» сотрудничество точно не закончится.