В Киеве дождь с грозами, в Москве +26 – погода в Европе на неделю

Азарёнок: образование, медицина, уборочная, ураган – везде фронт! Или гниение и смерть. В бой, мужики!

«В бой, мужики!» Так напутствовал Батька аграриев сразу после большого селекторного совещания. Почему же у нас вечно, если за урожай, то битва. Если информационный, то фронт и так далее. Везде война. Живите вы уже мирно – так скулят нам оппоненты».