В Киеве дождь с грозами, в Москве +26 – погода в Европе на неделю

К чему далее готовится западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.
К чему далее готовится западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь. Средний температурный показатель в Париже составит +24 градуса. В Вене +31, без осадков. В Риме ожидается +34, в Мадриде +30 градусов. В испанской столице осадков не ожидается.
В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +33. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +32. +36 будет отмечено в Афинах., ясно.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +21. В дневные часы пройдет небольшой дождь. Возможны грозы. В Вильнюсе +22. Облачно. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +26. Также +26 в Киеве, пройдет дождь, возможна гроза. В Москве +26.