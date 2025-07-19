Тепло, но с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В республике сохранится неустойчивая летняя погода, которую будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. В отдельные дни при грозах сохранится вероятность интенсивных дождей и сильного порывистого ветра. В течение одного-двух дней на неделе есть небольшая вероятность насладиться солнечной погодой.

В своих системах атмосферные фронты будут выносить на территорию нашей страны преимущественно теплые воздушные массы, в результате чего температурный фон ожидается немного выше климатической нормы. Преобладающая температура воздуха ночью составит от +10 до +17 градусов. Дневные часы в основном от +21 до +28. Иногда по югу ночью от +18 до +20, днем от +29 до +31. Однако северо-восточные, а затем северо-западные регионы республики в отдельные дни могут испытывать на себе влияние прохладных воздушных масс северного происхождения. И дневные максимумы там рискуют остаться на уровне +18..+20.