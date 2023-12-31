Синявский: «МЧС переведено на усиленный вариант несения службы. Мы усилили свои наряды»

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Вадим Иванович, Беларусь живет рождественскими и новогодними праздниками. Атмосфера радости, даже беспечности. Чего нельзя сказать о людях в погонах. Нам известно, вы докладывали главе государства, Главнокомандующему о состоянии дел. Что больше всего Президента интересовало и что вы могли бы сказать белорусам?

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Президент традиционно в конце года слушает доклады – интересуется состоянием дел в министерстве, в том числе с какими результатами мы заканчиваем год. Ну и, конечно же, его интересовала готовность сил средств МЧС к вопросам обеспечения безопасности людей на новогодние, выходные дни, рождественские праздники. Было доложено о том, что МЧС переведено на усиленный вариант несения службы. Мы усилили свои наряды, дежурные смены для выполнения задач по предназначению, вошли во взаимодействие с органами внутренних дел в вопросах проведения различного рода массовых мероприятий и по местам их дислокации, провели необходимые расчеты. Фактически я Президенту доложил о том, что МЧС готово к выполнению задач в полном объеме, в случае возникновения внештатных ситуаций мы всегда будем там, где нас ждут.

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