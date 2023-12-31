Иван Кубраков: «Личный состав МВД переведён на усиленный вариант несения службы»

Новости Беларуси. О криминогенной ситуации, проводимых профилактических мероприятиях и работе по обеспечению общественной безопасности в предпраздничные и праздничные дни Президенту доложил министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Владимирович, в праздничные дни милиция перешла на усиленный вариант несения службы. Знаем, что об этом вы докладывали Президенту. Какие задачи поставил глава государства и как будет обеспечиваться порядок на улицах страны?

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Так точно, мною было доложено главе государства об оперативной обстановке в республике. Выслушав доклад, глава государства поставил четкие задачи. Некоторые направления служебной деятельности Президентом были взяты на контроль. В первую очередь, задача, которая была поставлена главой государства, – это обеспечить безопасность наших граждан. Личный состав Министерства внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы. Те задачи, которые поставлены главой государства, будут выполнены в полном объеме и качественно.

В настоящее время, как я уже сказал, личный состав работает в усиленном варианте несения службы, оперативная обстановка находится полностью под контролем. В последние три дня до Нового года мы отмечаем увеличение притока граждан из других государств, которые приехали к нам отметить Новый год и не только. Кто-то приезжает в наши торговые центры закупиться товарами. Граждане, которые приезжают из других стран, – это Россия, Литва, Латвия, Польша и Германия.

В настоящее время нами по всей республике созданы оперативно-ситуационные штабы. Это и в регионах, и в Министерстве внутренних дел. В состав оперативно-ситуационных штабов вошли не только сотрудники органов внутренних дел, но и других служб – МЧС, Минздрав, аварийные службы – для того, чтобы в случае необходимости мы оперативно могли сработать на опережение. В новогоднюю ночь в республике определено более 1 500 мест для гуляний. Охрана общественного порядка будет обеспечена в полном объеме. Личный состав несет службу по охране общественного порядка не только в местах проведения праздничных мероприятий, но и в приграничье и во всех населенных пунктах нашей страны. В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем. Ответственными по Министерству внутренних дел определены в новогоднюю ночь министр внутренних дел, в областных центрах это начальники управления внутренних дел и в городе Минске. Еще раз повторюсь, оперативная обстановка под контролем.

Пользуясь случаем, хочу поздравить граждан нашей страны с наступающим Новым годом и сказать: не волнуйтесь, отдыхайте, порядок и безопасность будут обеспечены в полном объеме.