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Это уникальный опыт на постсоветском пространстве. Лазоркина о ВНС

21 декабря 2024 18:06
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Как одно решение Лукашенко изменило всю Беларусь? Всебелорусское народное собрание – спасательный «ковчег» для Беларуси? Благодаря чему страна вырвалась из цепких рук 90-х? Смотрите в 9-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Это уникальный опыт на постсоветском пространстве. Лазоркина о ВНС-2

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
ВНС – это был сбор мнений, как нам двигаться дальше. Это был разговор, приглашение к разговору для того, чтобы обсудить важные для страны решения. Этот формат, который Александр Григорьевич тогда запустил в ВНС – это было предвидение той платформы, которая выстраивается белорусами сейчас. Ведь мы имеем с ВНС сегодня на постсоветском пространстве уникальный опыт.

# Государственная политика # Ольга Лазоркина # Всебелорусское народное собрание

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