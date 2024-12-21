Это уникальный опыт на постсоветском пространстве. Лазоркина о ВНС

Как одно решение Лукашенко изменило всю Беларусь? Всебелорусское народное собрание – спасательный «ковчег» для Беларуси? Благодаря чему страна вырвалась из цепких рук 90-х? Смотрите в 9-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Как одно решение Лукашенко изменило всю Беларусь? Всебелорусское народное собрание – спасательный «ковчег» для Беларуси? Благодаря чему страна вырвалась из цепких рук 90-х? Смотрите в 9-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
ВНС – это был сбор мнений, как нам двигаться дальше. Это был разговор, приглашение к разговору для того, чтобы обсудить важные для страны решения. Этот формат, который Александр Григорьевич тогда запустил в ВНС – это было предвидение той платформы, которая выстраивается белорусами сейчас. Ведь мы имеем с ВНС сегодня на постсоветском пространстве уникальный опыт.