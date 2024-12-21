Пустовой: визит Лукашенко в страны Персидского залива – гимн новому миропорядку

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Как визиты Лукашенко в страны Персидского залива делают Ближний Восток для нас еще ближе, а реальное положение вещей в мире понятнее? И зачем Султану Омана Батька подарил папашу? Один и лишь рабочий визит Президента в Персидский залив отражает реальное положение вещей в геополитике и внутреннюю силу нашей страны. Почему это не эмоции пропаганды, а реальность? Давайте разбираться. О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Халяль, инвестиции в искусственный интеллект, кооперация с заморской экзотикой и туристическое лицо без паранджи. Минск открывает очередную страницу арабской сказки. И это плюсы, которые лежат на поверхности. А есть вещи глубиннее. Этот недельный визит Первого ни что иное, как гимн новому миропорядку, справедливым отношениям в многообразном мире. Ведь можно говорить на разных языках, представлять не то что разные культуры – цивилизации, но понимать друг друга. Персидский Залив, Арабский Восток. Аутентичная цивилизация, не утопившая свою самость в кока-коле. Сейчас эти земли – нерв современной геополитики. Здесь крупнейшие залежи углеводородов, а само расположение между Азией и Африкой, основными точками потенциального роста мировой экономики. Только вдумайтесь, сырье между глобальных рынков потребителей. Теперь это не экзотический восточный базар, теперь это самодостаточный хаб развития планеты.