Пустовой: визит Лукашенко в страны Персидского залива – гимн новому миропорядку

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, СТВ:
Как визиты Лукашенко в страны Персидского залива делают Ближний Восток для нас еще ближе, а реальное положение вещей в мире понятнее? И зачем Султану Омана Батька подарил папашу?
Один и лишь рабочий визит Президента в Персидский залив отражает реальное положение вещей в геополитике и внутреннюю силу нашей страны. Почему это не эмоции пропаганды, а реальность? Давайте разбираться. О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Халяль, инвестиции в искусственный интеллект, кооперация с заморской экзотикой и туристическое лицо без паранджи. Минск открывает очередную страницу арабской сказки. И это плюсы, которые лежат на поверхности. А есть вещи глубиннее. Этот недельный визит Первого ни что иное, как гимн новому миропорядку, справедливым отношениям в многообразном мире. Ведь можно говорить на разных языках, представлять не то что разные культуры – цивилизации, но понимать друг друга.
Персидский Залив, Арабский Восток. Аутентичная цивилизация, не утопившая свою самость в кока-коле. Сейчас эти земли – нерв современной геополитики. Здесь крупнейшие залежи углеводородов, а само расположение между Азией и Африкой, основными точками потенциального роста мировой экономики. Только вдумайтесь, сырье между глобальных рынков потребителей. Теперь это не экзотический восточный базар, теперь это самодостаточный хаб развития планеты.
А ведь ими тоже коллективный Запад пытался вертеть, как хвост собакой. Кстати, по отношению распределения ресурсов, количества людей, развития мировой цивилизации и даже солнечного пути место коллективного Запада как раз у хвоста. И здесь даже экзистенциальный момент. Чрево всегда прожорливо и эгоцентрично, и весь организм требует себя насыщать. Но есть еще ум и сердце. А значит, живут не только ради идеи сверхприбылей и хот-догов. Есть более гармоничные формы жизни.
Пришло время пришлому господину убрать ноги со спин многих цивилизаций мира. Китай, как и страны аравийского анклава, расправила плечи. У этих государств крупные залежи нефти, они стремятся использовать эти ресурсы, сублимировать в новый уклад экономики. Господство англосаксов завершилось. А Лондон и Вашингтон, Брюссель тем более, больше не могут диктовать свои условия богатейшим абсолютным монархиям мира. А все идеи транспарентной гендерной демократии в мире арабского мировоззрения выглядят жалкими. Эти стекляшки белого господина больше не забавляют самодостаточные страны. Мы все никак не можем до конца проветрить этот смрад западного обмана.
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