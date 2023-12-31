Хренин: Главнокомандующий поручил усилить бдительность, чтобы наши граждане могли спокойно отмечать Новый год

Новости Беларуси. О ситуации вокруг Беларуси Главнокомандующему доложил министр обороны Виктор Хренин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь также шла об обстановке на границе с сопредельными государствами. Александр Лукашенко поручил усилить бдительность, чтобы граждане Беларуси могли спокойно отмечать новогодние праздники.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

По требованию Главнокомандующего Вооруженными Силами Президента Республики Беларусь мною была доложена обстановка главе нашего государства, складывающаяся вокруг нашей страны, а также о тех мероприятиях, которые спланированы и проводятся Вооруженными Силами в рамках обеспечения военной безопасности нашей страны. Главнокомандующий поручил усилить бдительность для того, чтобы наши граждане смогли спокойно отмечать новогодние праздники.

Если коротко, хочу отметить, что уровень военного присутствия Соединенных Штатов, стран НАТО в Восточной Европе, а также в сопредельных с Республикой Беларусь странах – Польше и странах Балтии – остается на высоком уровне. Нами спланирован комплекс мероприятий по повышению бдительности. А именно: охрана государственной границы в воздушном пространстве спланирована наиболее подготовленными расчетами в усиленном составе. Также ведение разведки организовано усиленным составом наиболее подготовленными расчетами. Для этого мы задействовали все современные средства, которые поступили на вооружение наших Вооруженных Сил, такие как «ВОЛАР», «Роса-РБ», «Восток», самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35М, а также зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф».

Кроме того, во избежание провокаций на южной границе в районы выполнения задач выведены лучшие подразделения 38-й десантно-штурмовой бригады, 103-й воздушно-десантной бригады для выполнения задач и прикрытия во взаимодействии с Государственным пограничным комитетом наших южных рубежей. Также в пунктах постоянной дислокации назначены, находятся дежурные подразделения с сокращенными сроками готовности для наращивания сил в случае возникновения внезапно возникающих задач. В целом считаю, что тот комплекс мероприятий, который нами спланирован, во взаимодействии с Министерством внутренних дел, Государственным пограничным комитетом, Комитетом государственной безопасности позволит обеспечить спокойные выходные и праздничные дни для наших граждан.