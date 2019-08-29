Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в первые дни осени

Новости Беларуси. В первые дни осени в Беларуси сохранится летняя погода.

Как сообщает Белгидромет, 1 сентября в республике пройдёт преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Ночью температура воздуха составит +10… +17°C, днём потеплеет до +24… +31°C.

2 сентября в западных районах страны местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В тёмное время суток столбик термометра будет показывать +11… +18°C, днём – поднимется до +25… +32°C.

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3 сентября на западных территориях Беларуси прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ночью похолодает до +12… +19°C, днём воздух нагреется до +22… +29°C. В юго-восточных районах будет ещё теплее – +30… +32°C.