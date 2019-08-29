В пяти районах Гомельской области из-за жары введён запрет на посещение лесов

Новости Беларуси. Пожарная опасность! В пяти районах Гомельской области из-за жары введен запрет на посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закрыты территории Кормянского, Чечерского, Жлобинского районов, ограничительные меры действуют также в Лоевских и Брагинских лесах. Решение о запрете принято на фоне погодных условий – высокая температура, отсутствие осадков и ветра.

Отметим, ограничения вводятся при наступлении 4-го класса опасности. При этом стоит помнить, что за нарушение требования грозит штраф – до 650 рублей. Специальная интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений, размещена на сайте Минлесхоза.