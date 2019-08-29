«Брест – любовь навсегда». К 1000-летию Бреста в городе установили баннер для пожеланий
Новости Беларуси. Теплые слова для города с 1000-летней историей. Брест готовится отметить миллениум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные торжества запланированы на 7-8 сентября.
Оставить свои пожелания городу могут все желающие. Для этого в самом популярном среди туристов месте – на улице Советской – установили специальный баннер. За несколько дней брестчане уже написали сотни напутствий и просто добрых слов. Не скупятся на комплименты и многочисленные туристы. В преддверие миллениума их в городе особенно много.
Гариб Заманов, турист (Азербайджан):
Город замечательный, древний. В музеях был, в театре был. Здесь прекрасные люди. Хороший город.
Галина Линкевич, житель Бреста:
Это очень прекрасная идея, потому что город наш очень красивый. Прекрасно здесь гулять.
Виктор Пилипцевич, житель Бреста:
Хочется пожелать, чтобы город и дальше развивался, был всегда таким привлекательным для туристов.
В день празднования Дня города жителей и гостей ожидает грандиозное шоу. Музыкально-историческую композицию «Миллениум» тысячи зрителей увидят на Гребном канале. Сцену высотой в 5-этажное здание уже практически смонтировали.
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