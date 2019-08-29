«Брест – любовь навсегда». К 1000-летию Бреста в городе установили баннер для пожеланий

Новости Беларуси. Теплые слова для города с 1000-летней историей. Брест готовится отметить миллениум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные торжества запланированы на 7-8 сентября.

Оставить свои пожелания городу могут все желающие. Для этого в самом популярном среди туристов месте – на улице Советской – установили специальный баннер. За несколько дней брестчане уже написали сотни напутствий и просто добрых слов. Не скупятся на комплименты и многочисленные туристы. В преддверие миллениума их в городе особенно много.