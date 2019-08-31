В Москве +24, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 сентября

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +18. В Вене ожидается +21, дождь и гроза. На пять пунктов теплее в Риме.
В Париже синоптики обещают переменную облачность и +18. В Вене ожидается +21, дождь и гроза. На пять пунктов теплее в Риме.
Ясно и без осадков в Мадриде и Софии – в обеих столицах будет +27. В Анкаре прогнозируют +29.
В Афинах ожидается +31, без осадков. В Риге в начале недели синоптики прогнозируют дожди и +22.
В Вильнюсе будет +27 и ясно. На один пункт теплее в Киеве. +23 с дождём в Варшаве. В Москве ожидается переменная облачность и +24.
Всё ещё тепло и сухо. Синоптики рассказали о погоде на неделю