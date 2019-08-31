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В Москве +24, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 сентября

31 августа 2019 16:59
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В Париже синоптики обещают переменную облачность и +18. В Вене ожидается +21, дождь и гроза. На пять пунктов теплее в Риме.

В Москве +24, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 сентября-1

Ясно и без осадков в Мадриде и Софии – в обеих столицах будет +27. В Анкаре прогнозируют +29.

В Москве +24, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 сентября-4

В Афинах ожидается +31, без осадков. В Риге в начале недели синоптики прогнозируют дожди и +22.

В Москве +24, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 сентября-7

В Вильнюсе будет +27 и ясно. На один пункт теплее в Киеве. +23 с дождём в Варшаве. В Москве ожидается переменная облачность и +24.

Всё ещё тепло и сухо. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода

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