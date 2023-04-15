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Синоптики прогнозируют раннее лето! Какая погода будет в Беларуси 17-23 апреля?

15 апреля 2023 14:50
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Если верить прогнозам синоптиков, весна не отступит, а лето ожидается ранним, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник, 17 апреля, еще будет сохраняться пасмурная погода. Однако уже к середине недели столбик термометра поднимется в среднем до отметки +12...+17 °С.

Синоптики прогнозируют раннее лето! Какая погода будет в Беларуси 17-23 апреля?-1

Значительных осадков при этом не ожидается. Погода по стране обещает быть преимущественно солнечная, а в ночное время суток ожидается +6...+8 °С.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

В Москве +13°С, в Мадриде до +28°С. О погоде в Европе на неделю с 17 по 23 апреля читайте здесь.

Синоптики прогнозируют раннее лето! Какая погода будет в Беларуси 17-23 апреля?-4

Синоптики прогнозируют раннее лето! Какая погода будет в Беларуси 17-23 апреля?-6

Синоптики прогнозируют раннее лето! Какая погода будет в Беларуси 17-23 апреля?-8

Синоптики прогнозируют раннее лето! Какая погода будет в Беларуси 17-23 апреля?-10

Синоптики прогнозируют раннее лето! Какая погода будет в Беларуси 17-23 апреля?-12

Синоптики прогнозируют раннее лето! Какая погода будет в Беларуси 17-23 апреля?-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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