Синоптики прогнозируют раннее лето! Какая погода будет в Беларуси 17-23 апреля?

Если верить прогнозам синоптиков, весна не отступит, а лето ожидается ранним, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник, 17 апреля, еще будет сохраняться пасмурная погода. Однако уже к середине недели столбик термометра поднимется в среднем до отметки +12...+17 °С.
Значительных осадков при этом не ожидается. Погода по стране обещает быть преимущественно солнечная, а в ночное время суток ожидается +6...+8 °С.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
В Москве +13°С, в Мадриде до +28°С. О погоде в Европе на неделю с 17 по 23 апреля читайте здесь.