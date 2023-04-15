Синоптики прогнозируют раннее лето! Какая погода будет в Беларуси 17-23 апреля?

Если верить прогнозам синоптиков, весна не отступит, а лето ожидается ранним, рассказали в программе « Плюс-минус ». В понедельник, 17 апреля, еще будет сохраняться пасмурная погода. Однако уже к середине недели столбик термометра поднимется в среднем до отметки +12...+17 °С.

Значительных осадков при этом не ожидается. Погода по стране обещает быть преимущественно солнечная, а в ночное время суток ожидается +6...+8 °С.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.