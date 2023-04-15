В Москве +13°С, в Мадриде до +28°С. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 апреля

В столице любви синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, столбик термометра в Париже покажет +17 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене также дожди и до +10 °С. В Риме до +19 °С, город накроют осадки в виде дождя. В Мадриде тем временем ясно и до +28 °С.

В столице Болгарии +15 °С, ожидается сильный дождь. В Анкаре до +21 °С, погода при этом будет сохраняться пасмурная, с дождем и грозами. В Афинах ясно, там синоптики обещают до +19 °С.

Немного холоднее в Прибалтике. В Риге до +13 °С, погода ожидается преимущественно ясная с переменной облачностью, но без осадков. Дождливая погода придет в Вильнюс, столбик термометра при этом поднимется до +10 °С. Такую же погоду обещают жителям Варшавы, при этом воздух прогреется до +13 °С.