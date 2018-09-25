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Синоптики прогнозируют первые заморозки в Беларуси в ближайшие дни

25 сентября 2018 06:40
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Новости Беларуси. Сегодня, 25 сентября, циклон «Фабьер» покидает территорию Беларуси, однако отголоски его мощного штормового дыхания все еще будут слышны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Циклон «Фабьен» бушует в Беларуси. На 25 сентября объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики на сегодня сохранили штормовое предупреждение, объявленное накануне. В Беларуси и, в частности, в южных регионах, сохранится ненастная погода: сильный порывистый ветер, дождь и непривычно низкая температура. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни и первые заморозки.

На Беларусь обрушился циклон «Фабьен»: на юге страны без электричества остаются десятки деревень

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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