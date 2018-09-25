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В Беларуси завершается подготовка жилого фонда к отопительному периоду

25 сентября 2018 06:15
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Новости Беларуси. Как сообщили в коммунальном ведомстве, практически все дома уже получили паспорта готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завершена сезонная реконструкция кровель и стен. Проведен также профилактический ремонт систем отопления.

В Беларуси завершается подготовка жилого фонда к отопительному периоду-1

Готовы коммунальщики и к экстремальным погодным явлениям. Для этого во всех регионах проведены специальные учения. Их цель – четко отработать сценарий действия в случае аварии на ТЭЦ или теплотрассах.

Напомним, решение о включении отопления принимают местные органы власти при среднесуточной температуре воздуха не более +8 градусов в течение пяти дней. На первом этапе к отоплению подключают больницы, школы и детские сады, далее – жилые дома и общежития. Затем тепло придет в офисы и заводские цеха.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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