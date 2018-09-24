Лучшие из лучших. Юрий Морозов назван «Человеком года БелАЗ»

Новости Беларуси. В Жодино назвали «Человека года БелАЗ», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Из 12 тысяч сотрудников холдинга выбрали сначала 87 номинантов, а потом и 5 победителей, которые сейчас носят почетное звание «Человек года». Награды вручали в номинациях «Лучший руководитель», «Работник основного производства», «Работник непроизводственной сферы» и «Лучший работник вспомогательного производства».



Юрий Морозов, начальник цеха ОАО «БелАЗ»:

Эмоции переполняют, и горжусь тем, что работаю на данном предприятии, который справляет 70 лет. Хочу пожелать только процветания своему предприятию и родному городу.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:

Этих людей выдвинули коллективы. Соответственно, комиссия, которая приказом обозначена, она отобрала лучших из лучших. Это было сделать очень тяжело. Это связано и с финансовыми вопросами, потому что победитель конкурса получает 25 базовых величин. А номинаты - по 20 базовых величин. Люди стремятся показывать себя. Это наше будущее, то, чем дорожит и пытается делать наша компания.