Лучшие из лучших. Юрий Морозов назван «Человеком года БелАЗ»

Новости Беларуси. В Жодино назвали «Человека года БелАЗ», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Жодино назвали «Человека года БелАЗ», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Из 12 тысяч сотрудников холдинга выбрали сначала 87 номинантов, а потом и 5 победителей, которые сейчас носят почетное звание «Человек года». Награды вручали в номинациях «Лучший руководитель», «Работник основного производства», «Работник непроизводственной сферы» и «Лучший работник вспомогательного производства».
Юрий Морозов, начальник цеха ОАО «БелАЗ»:
Эмоции переполняют, и горжусь тем, что работаю на данном предприятии, который справляет 70 лет. Хочу пожелать только процветания своему предприятию и родному городу.
Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:
Этих людей выдвинули коллективы. Соответственно, комиссия, которая приказом обозначена, она отобрала лучших из лучших. Это было сделать очень тяжело. Это связано и с финансовыми вопросами, потому что победитель конкурса получает 25 базовых величин. А номинаты - по 20 базовых величин. Люди стремятся показывать себя. Это наше будущее, то, чем дорожит и пытается делать наша компания.
2018 год для БелАЗа юбилейный. В 2018 году одному из самых успешных белорусских предприятий исполняется 70. По поводу круглой даты, 29 сентября, на БелАЗе пройдет День открытых дверей, когда каждый желающий сможет посетить любой цех завода и посмотреть презентацию легендарной карьерной техники. Кстати, каждый третий самосвал в мире - это машина из Жодино.