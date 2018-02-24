Синоптики предупреждают жителей Беларуси об усилении морозов в ближайшие дни

Новости Беларуси. Синоптики предупреждают об усилении морозов. 24 февраля в стране объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Синоптики предупреждают об усилении морозов. 24 февраля в стране объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром в некоторых северных районах столбики термометров опустились до минус 25. Холодная погода сохранится и в ближайшие дни. В связи с понижением температуры усиленную службу несет Госавтоинспекция.
Экипажи готовы оказать помощь застрявшим на дороге водителям. Ранее дорожная милиция рекомендовала автовладельцам отказаться от дальних поездок на личном транспорте.