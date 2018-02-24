Синоптики предупреждают жителей Беларуси об усилении морозов в ближайшие дни

Новости Беларуси. Синоптики предупреждают об усилении морозов. 24 февраля в стране объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром в некоторых северных районах столбики термометров опустились до минус 25. Холодная погода сохранится и в ближайшие дни. В связи с понижением температуры усиленную службу несет Госавтоинспекция.