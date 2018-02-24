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Синоптики предупреждают жителей Беларуси об усилении морозов в ближайшие дни

24 февраля 2018 12:15
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Новости Беларуси. Синоптики предупреждают об усилении морозов. 24 февраля в стране объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики предупреждают жителей Беларуси об усилении морозов в ближайшие дни -1

Утром в некоторых северных районах столбики термометров опустились до минус 25. Холодная погода сохранится и в ближайшие дни. В связи с понижением температуры усиленную службу несет Госавтоинспекция.

Синоптики предупреждают жителей Беларуси об усилении морозов в ближайшие дни -3

Экипажи готовы оказать помощь застрявшим на дороге водителям. Ранее дорожная милиция рекомендовала автовладельцам отказаться от дальних поездок на личном транспорте.

Синоптики предупреждают жителей Беларуси об усилении морозов в ближайшие дни -5

Синоптики предупреждают жителей Беларуси об усилении морозов в ближайшие дни -7

Синоптики предупреждают жителей Беларуси об усилении морозов в ближайшие дни -9

Синоптики предупреждают жителей Беларуси об усилении морозов в ближайшие дни -11

Синоптики предупреждают жителей Беларуси об усилении морозов в ближайшие дни -13

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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