Как Viber-чат поможет молодой маме не впасть зимой в депрессию?

Новости Беларуси. Психолог Анна Мелешевич в программе «Большой завтрак».

Анна Мелешевич, психолог:

Очень важно для мам, чтобы не впадать в депрессию, общаться с такими же мамами. Почему ещё зимой, в феврале впадают в депрессию молодые мамы – потому что сокращается общение. Хочется в тепле побольше дома побыть.

Нужно идти общаться с мамочками в Viber-чаты, допустим.

Или встречаться в кафе, на детских игровых площадках, друг к другу в гости ходить. Тем самым, компенсировать друг друга и видеть, что Вы – не одна такая. Будете получать поддержку.