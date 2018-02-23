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Как Viber-чат поможет молодой маме не впасть зимой в депрессию?

23 февраля 2018 20:34
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Новости Беларуси. Психолог Анна Мелешевич в программе «Большой завтрак».

Анна Мелешевич, психолог:
Очень важно для мам, чтобы не впадать в депрессию, общаться с такими же мамами. Почему ещё зимой, в феврале впадают в депрессию молодые мамы – потому что сокращается общение. Хочется в тепле побольше дома побыть.

Нужно идти общаться с мамочками в Viber-чаты, допустим.

Или встречаться в кафе, на детских игровых площадках, друг к другу в гости ходить. Тем самым, компенсировать друг друга и видеть, что Вы – не одна такая. Будете получать поддержку.

# общество # Мобильный телефон # Анна Мелешевич

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