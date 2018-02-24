В Гродно прошёл военный парад, посвященный 100-летию Вооружённых Сил Беларуси

Новости Беларуси. 100-летие Вооружённых Сил Беларуси 24 февраля масштабно отмечают в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром в городе состоялся военный парад. Впервые за долгие годы в небе – воздушное шоу.

Со скоростью 400 километров в час пронеслись три пары самолетов. Чеканя шаг, прошли войска Гродненского гарнизона. Связисты, инженерная бригада, танкисты в форме военных лет, милиционеры, кадеты и даже женский батальон. Всего 12 коробок.

Особый восторг у зрителей вызвала военная техника. Возглавляли механизированную колонну новинки белорусской армии – автомобиль повышенной проходимости «Богатырь» и броневик «Дракон». И безусловная мощь наших войск – БТР, системы «Град» и «Ураган», зенитный ракетный комплекс С-300.

Ирина Голайдо, житель Гродно:

Я в Гродно с 1971 года и ни одного мероприятия не пропустила. Но вот такой, какой я видела сегодня, и вот эти самолёты в небе – это такое восхищение вам не передать.

Виктор Хренин, командующий войсками Западного оперативного командования:

Это растут будущие патриоты и будущие защитники Отечества. И вот сейчас, когда эти мальчишки попробуют, подержат оружие в руках, увидят кое-что современное из здесь представленного, образцы вооружения, смогут залезть на боевую машину пехоты, в танк, я думаю, у них будет гордость за наши Вооруженные Силы, за нашу страну.