«Не нужно бояться родителям этих детских чувств»: как избежать ревности старшего ребёнка к младшему

Новости Беларуси. Советы психолога Анны Мелешевич в программе «Большой завтрак».

Анна Мелешевич, психолог:

Когда появляется ещё один малыш в семье, нужно говорить во время беременности, что Вы беременны, ходить совместно на УЗИ, можно ходить в совместные походы в магазины – выбирать одёжку. Делегировать это старшим детям: «Что бы ты хотел братику или сестричке купить?» Вовлекать всячески, но не чрезмерно. Если нет желания, насильно не привлекать. Когда рождается малыш, сначала, конечно, у детей – счастье, эйфория, что появился малыш. Это длится у каждого по-разному – у моих детей старших это было около двух недель. Они были так счастливы.

А потом они поняли, что мамы стало меньше.

Появляется ревность, много страхов – в зависимости, конечно, от возраста. Не нужно бояться родителям этих детских чувств, они имеют право быть. Нужно с детьми говорить: «Да, ты ревнуешь, я понимаю. Ты имеешь право ревновать. Мы тебя, всё равно, любим. Давай подумаем. Или сделаем ритуал – совместную прогулку, поход в кино. Чем бы ты хотел заниматься?» То есть, найти способ общения с ребёнком. Потому что первое время Вы будете максимально уделять малышу. И про это тоже важно говорить – что он маленький, ему необходимо много времени. «Но я, при этом, с тобой. Наше время у нас с тобой есть».