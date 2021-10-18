«Мы чаще говорим о том, что люди болеют «короной». А как обстоит ситуация с гриппом?

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу « По существу » собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:

Если взять события по гриппу 12-13-летней давности, 2009 год, когда у нас только вводилась вакцинация от гриппа, вспомните: количество людей, готовых вакцинироваться, было настолько мизерным. А если взять ежегодную прививочную кампанию, которая приводит сейчас, к тому что вакцинируются от гриппа 50 %, причем эти люди идут совершенно сознательно, с желанием, они ждут эту вакцину. Посмотрите, как снизился уровень заболеваемости гриппом, те осложнения, которые грипп вызывал. Это аналогичная ситуация.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Многие, особенно COVID-диссиденты, будут говорить, что уровень заболеваемости гриппом снизился, потому что мы о гриппе мало говорим. Мы чаще говорим о том, что люди болеют «короной».