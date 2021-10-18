«Мы чаще говорим о том, что люди болеют «короной». А как обстоит ситуация с гриппом?

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.
Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.
Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:
Если взять события по гриппу 12-13-летней давности, 2009 год, когда у нас только вводилась вакцинация от гриппа, вспомните: количество людей, готовых вакцинироваться, было настолько мизерным. А если взять ежегодную прививочную кампанию, которая приводит сейчас, к тому что вакцинируются от гриппа 50 %, причем эти люди идут совершенно сознательно, с желанием, они ждут эту вакцину. Посмотрите, как снизился уровень заболеваемости гриппом, те осложнения, которые грипп вызывал. Это аналогичная ситуация.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Многие, особенно COVID-диссиденты, будут говорить, что уровень заболеваемости гриппом снизился, потому что мы о гриппе мало говорим. Мы чаще говорим о том, что люди болеют «короной».
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нужно вспомнить тот грипп, который был в 2009 году. Среди нас есть те, кто помнит этот грипп, который уложил огромное количество людей в могилы. Поэтому грипп – это тоже не самое легкое заболевание. Ежегодно от него в мире умирает очень большое количество людей – 500 тысяч человек.
Читайте также:
Какой вакциной лучше прививаться беременным? Мнение эксперта
Раньше все скупали маски пачками, а теперь не носят даже в метро. Почему? Рассказала психолог
Эта ведущая СТВ против вакцинации. Удалось ли белорусским врачам её переубедить?