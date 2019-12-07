Если снег к этому времени не выпадет, то в ближайшие 10 дней грянут морозы. Народные приметы на неделю с 9 по 15 декабря

9 декабря – Юрьев день. Считалось, что с этого времени зима полностью вступает в свои права, рассказали в программе «Плюс-минус». Если по поверхности воды идёт рябь, готовься к сильным буранам.

Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю

12 декабря – Парамон-зорник. Заря с ярко-алым оттенком – задуют мощные северные ветра. Если снега к этому времени не выпало, то в ближайшие 10 дней жди морозов.

13 декабря – день Андрея Первозванного. Если день морозный и солнечный – значит урожай уродится.