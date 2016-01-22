Новости Беларуси. Беларусь заняла 50-е место по индексу верховенства права. Рейтинг обнародовала Международная неправительственная организация Американской ассоциации юристов. Всего в списке 102 страны. В нем лидируют скандинавские государства. Среди соседей Беларусь занимает более чем выгодные позиции, оставив позади Казахстан, Украину и Россию.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Республики Беларусь:

Индекс представляет собой комбинированный показатель, рассчитанного на основе данных, полеченный из экспертных источников и в результате опроса общественного мнения в ряде стран по 8 базовым критериям.

Правопорядок и безопасность Беларуси независимыми оценивается, мы находимся на 29 месте, соблюдение законов – на 34, гражданское правосудие – на 30 из 102 стран мира. То ест та оценка, которая давалась Конституционным Судом о состоянии конституционной законности, объективна подтверждается независимыми неправительственными организациями, которые проводили комплексное исследование.

Учитывается ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, защита основных прав граждан, соблюдение законов, правопорядок и безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.