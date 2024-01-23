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Синдром опустевшего гнезда. Что это такое, рассказали психологи

23 января 2024 11:20
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Ребенок становится самостоятельным, вырастает и создает свою семью. Многие родители в этот момент чувствуют себя брошенными и совсем не нужными. Синдром опустевшего гнезда – выражение, за которым скрываются неприятные эмоции.

Синдром опустевшего гнезда. Что это такое, рассказали психологи-1

Мария Бунчикова, психолог:
Синдром опустевшего гнезда – это психологическое состояние у родителей, у которых дети выросли, покинули дом и начали вести самостоятельную жизнь. Эти переживания могут быть связаны с разными чувствами, например, с чувством потери, одиночества, беспокойства и также неопределенности по поводу будущего. Родителям в принципе тяжело, когда дети отделяются от них.

Синдром опустевшего гнезда. Что это такое, рассказали психологи-4

Евгений Кишов, психолог, гештальт-терапевт:
Такая история может разворачиваться, когда родители всецело посвящают себя родительству и забывают про взаимоотношения в паре, их профессиональный рост. Их рост как пары оказывается заброшен, или уделяется этому мало времени. И тогда, когда дети вырастают и уходят из семьи, такая пара столкнется с большим количеством проблем. Может столкнуться просто с чужим человеком.

Подробности в видеоматериале.

# Психология # общество

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