Синдром опустевшего гнезда. Что это такое, рассказали психологи

Ребенок становится самостоятельным, вырастает и создает свою семью. Многие родители в этот момент чувствуют себя брошенными и совсем не нужными. Синдром опустевшего гнезда – выражение, за которым скрываются неприятные эмоции.

Мария Бунчикова, психолог:

Синдром опустевшего гнезда – это психологическое состояние у родителей, у которых дети выросли, покинули дом и начали вести самостоятельную жизнь. Эти переживания могут быть связаны с разными чувствами, например, с чувством потери, одиночества, беспокойства и также неопределенности по поводу будущего. Родителям в принципе тяжело, когда дети отделяются от них.